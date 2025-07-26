Массированная комбинированная атака на Днепр и область: двое погибших, 5 пострадавших

В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область, двое погибших, 5 пострадавших, возникли пожары, много повреждений.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область.

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Предварительно 7 ракет и 26 БпЛА защитники неба сбили. Об этом сообщили в ЮгК. К сожалению, есть и попадание".

Детали: Лысак отметил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина.

Прямая речь Лысака: "Истерзана многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке - занялись авто.

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Несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Детали: Лысак отметил, что в Днепровском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.

ФОТО: СОЦСЕТИ ЛЫСАКА

ФОТО: СОЦСЕТИ ЛЫСАКА

ФОТО: СОЦСЕТИ ЛЫСАКА

Также он добавил, что по Покровской громаде Синельниковского района агрессор ударил УАБами, возник пожар.

По Покровской громаде Никопольского района попал FPV-дрон. Атаковал противник и Марганецкую громаду.