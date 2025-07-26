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У двох областях троє загиблих та понад 20 поранених через обстріли

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 08:29
У двох областях троє загиблих та понад 20 поранених через обстріли
донеччина 24 липня, ілюстративне фото: ОВА

Внаслідок російських обстрілів 25 липня у Донецькій та Херсонській областях загинули три людини, ще 21 поранена.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 25 липня росіяни поранили 10 жителів Донеччини.

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Зокрема, 5 у Костянтинівці, по двоє у Мирнограді та Родинському, ще один у Дружківці.

Водночас на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 -  дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Херсонська областьДонецька область
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