У двох областях троє загиблих та понад 20 поранених через обстріли
Субота, 26 липня 2025, 08:29
Внаслідок російських обстрілів 25 липня у Донецькій та Херсонській областях загинули три людини, ще 21 поранена.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: За 25 липня росіяни поранили 10 жителів Донеччини.
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Зокрема, 5 у Костянтинівці, по двоє у Мирнограді та Родинському, ще один у Дружківці.
Водночас на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.
За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.