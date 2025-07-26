В двух областях трое погибших и более 20 раненых в результате обстрелов

В результате российских обстрелов 25 июля в Донецкой и Херсонской областях погибли три человека, еще 21 ранен.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 25 июля россияне ранили 10 жителей Донецкой области.

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В частности, 5 в Константиновке, по двое в Мирнограде и Родинском, еще один в Дружковке.

В то же время в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.