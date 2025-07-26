РФ вдарила 235 повітряними цілями: є влучання 10 ракет та 25 БПЛА
Субота, 26 липня 2025, 09:40
Російські окупанти у ніч на 26 липня атакували 235 засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет), повідомили Повітряні сили.
Джерело: ПС
Деталі: Зокрема, ворог атакував 208 БпЛА, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 8 крилатими ракетами Іскандер-К, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
Реклама:
За даними військових, основний напрямок нічного удару – Дніпропетровщина.
ПС зазначають, що збито та подавлено 183 БПЛА та 17 ракет.
Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих – на 8 локаціях, додають у відомстві.
РЕКЛАМА: