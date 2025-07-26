РФ вдарила 235 повітряними цілями: є влучання 10 ракет та 25 БПЛА

Російські окупанти у ніч на 26 липня атакували 235 засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет), повідомили Повітряні сили.

Джерело: ПС

Деталі: Зокрема, ворог атакував 208 БпЛА, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 8 крилатими ракетами Іскандер-К, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

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За даними військових, основний напрямок нічного удару – Дніпропетровщина.

ПС зазначають, що збито та подавлено 183 БПЛА та 17 ракет.

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих – на 8 локаціях, додають у відомстві.