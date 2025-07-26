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РФ нанесла 235 ударов по воздушным целям: попадание 10 ракет и 25 БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 09:40
РФ нанесла 235 ударов по воздушным целям: попадание 10 ракет и 25 БПЛА
фото: генштаб

Российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали 235 средствами воздушного нападения (208 БПЛА и 27 ракет), сообщили Воздушные силы.

Источник: ВС

Детали: В частности, враг атаковал 208 БПЛА, 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 8 крылатыми ракетами Искандер-К, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

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По данным военных, основное направление ночного удара – Днепропетровщина.

ВС отмечают, что сбито и подавлено 183 БПЛА и 17 ракет.

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых – в 8 локациях, добавляют в ведомстве.

ПВОВоздушные силы ВСУракетный удар
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