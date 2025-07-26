Українські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
Дрони Служби безпеки України у ніч на 26 липня уразили в російському Ставрополі завод "Сигнал" - один із найбільших в країні виробників радіоелектроніки, повідомляє джерело.
Джерело: співрозмовник УП, Astra
Деталі: За даними джерела, дрони уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".
Українські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело https://t.co/ZTyz7BgYyp pic.twitter.com/a5PnT5Ga19— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2025
Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.
За даними російських ЗМІ, була пожежа, постраждалих немає.
Довідково: Завод спеціалізується на виробництві РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.
"Сигнал" знаходиться під санкціями Євросоюзу, США, України та Японії.