Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело

Ірина Балачук, Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 11:33
Українські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
скриншот

Дрони Служби безпеки України у ніч на 26 липня уразили в російському Ставрополі завод "Сигнал" - один із найбільших в країні виробників радіоелектроніки, повідомляє джерело.

Джерело: співрозмовник УП, Astra

Деталі: За даними джерела, дрони уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

Реклама:

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

РЕКЛАМА:

За даними російських ЗМІ, була пожежа, постраждалих немає.

Довідково: Завод спеціалізується на виробництві РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.

"Сигнал" знаходиться під санкціями Євросоюзу, США, України та Японії.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
відеоУкраїнські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
РФ вдарила 235 повітряними цілями: є влучання 10 ракет та 25 БПЛА
фотоМасована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
Усі новини...
У двох областях троє загиблих та понад 20 поранених через обстріли
Росія поранила трьох людей у Шостці – била ракетою та КАБами
Орбан: Україні варто бути буферною державою та співпрацювати з ЄС замість вступу
Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина
Останні новини
13:28
ТЦК Полтавщини заявив про "нездорову частину суспільства", яка допомогла втекти мобілізованим
13:11
"Краще б нас перестріляли вдома": на Вінниччині селяни виступили проти поселення людей з-під Покровська
13:05
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
12:55
Meta припинить політичну рекламу в ЄС через нові правила прозорості
12:41
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
12:23
Спа-Франкоршамп: історія та найяскравіші моменти легендарної траси Формули-1
12:18
США атакують митами ланцюги постачання Китаю в Азії
12:00
"Помилки коштували життя": у Харкові троє лікарів отримали підозри через смерть ненародженої двійні
11:55
Блюменталь заявив, що підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією
11:33
відеоУкраїнські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: