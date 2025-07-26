Украинские дроны поразили российский завод, подпадающий под санкции – источник

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 26 июля поразили в российском Ставрополе завод "Сигнал" – одного из крупнейших в стране производителей радиоэлектроники, сообщает источник.

Источник: собеседник УП, Astra

Детали: По данным источника, дроны поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

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Українські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело https://t.co/ZTyz7BgYyp pic.twitter.com/a5PnT5Ga19 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2025

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование – станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

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По данным российских СМИ, был пожар, пострадавших нет.

Справка: Завод специализируется на производстве РЭБ, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

"Сигнал" находится под санкциями Евросоюза, США, Украины и Японии.