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Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 12:41
Екскомбригу Люті, який загинув у ДТП, присвоїли Героя
фото: НПУ

Указом президента №551/2025 присвоєно звання Герой України з орденом "Золота Зірка" командиру, полковнику поліції Максиму Казбану.

Джерело: Нацполіція, указ президента

Дослівно: "Максим Олександрович був не просто командиром — він був лідером, який йшов першим. Був плечем, на яке спиралися тисячі. Він надихав навіть тоді, коли було важко.

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Під його керівництвом "Лють" стала родиною, яка бʼється за Україну.

Шлях командира — це шлях воїна, який з 2014 року стояв на передовій боротьби. Його життя — це приклад честі, відваги й вірності присязі".

Нагадаємо: 22 липня Казбан загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Донеччині.

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