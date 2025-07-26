Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя

Указом президента №551/2025 присвоено звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" командиру, полковнику полиции Максиму Казбану.

Источник: Нацполиция, указ президента

Дословно: "Максим Александрович был не просто командиром — он был лидером, который шел первым. Был плечом, на которое опирались тысячи. Он вдохновлял даже тогда, когда было трудно.

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Под его руководством "Лют" стала семьей, которая сражается за Украину.

Путь командира — это путь воина, который с 2014 года стоял на передовой борьбы. Его жизнь — это пример чести, отваги и верности присяге".

Напомним: 22 июля Казбан погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области.