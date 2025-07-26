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Російський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 14:14
Російський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
фото: НПУ

Російський безпілотник вдень 26 липня атакував будівлю обласної адміністрації у Сумах.

Джерело: нардеп Олександр Качура, соцмережі, поліція області

Деталі: У мережі з’явилися відео, що безпілотник влучив по будівлі ОВА.

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Наразі невідомо про наслідки, але в ОВА перед цим повідомляли, що ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру Сумщини.

Оновлено: Поліція також оприлюднила фото після влучань, але не уточнила, що це будівля ОВА.

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Поруч також вибиті шибки у сусідньому багатоквартирному будинку

Сумибезпілотники
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