Російський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах

Російський безпілотник вдень 26 липня атакував будівлю обласної адміністрації у Сумах.

Джерело: нардеп Олександр Качура, соцмережі, поліція області

Деталі: У мережі з’явилися відео, що безпілотник влучив по будівлі ОВА.

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Наразі невідомо про наслідки, але в ОВА перед цим повідомляли, що ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру Сумщини.

Оновлено: Поліція також оприлюднила фото після влучань, але не уточнила, що це будівля ОВА.

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