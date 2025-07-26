Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах
Суббота, 26 июля 2025, 14:14
Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах.
Источник: нардеп Александр Качура, соцсети, полиция области
Детали: В сети появились видео, что беспилотник попал в здание ОВА.
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Пока неизвестно о последствиях, но в ОВА перед этим сообщали, что враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Сумщины.
Обновлено: Полиция также обнародовала фото после попаданий, но не уточнила, что это здание ΟВА.
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Рядом также выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.