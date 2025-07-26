Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах

Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах.

Источник: нардеп Александр Качура, соцсети, полиция области

Детали: В сети появились видео, что беспилотник попал в здание ОВА.

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Пока неизвестно о последствиях, но в ОВА перед этим сообщали, что враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Обновлено: Полиция также обнародовала фото после попаданий, но не уточнила, что это здание ΟВА.

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Рядом также выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.