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Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах

Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 14:14
Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах
фото: НПУ

Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах.

Источник: нардеп Александр Качура, соцсети, полиция области

Детали: В сети появились видео, что беспилотник попал в здание ОВА.

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Пока неизвестно о последствиях, но в ОВА перед этим сообщали, что враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Обновлено: Полиция также обнародовала фото после попаданий, но не уточнила, что это здание ΟВА.

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Рядом также выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.

Сумыбеспилотники
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