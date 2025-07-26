Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію
Субота, 26 липня 2025, 20:21
Президент Володимир Зеленський підписав указ №552/2025 про заходи до 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Джерело: Офіс президента України
Деталі: Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів, який включатиме:
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- урочисту церемонію вручення премій;
- святкування ювілею за участю лауреатів, представників влади, митців, учених і захисників України;
- видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026";
- випуск альбому творів художників — лауреатів премії;
- організацію виставок у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі;
- випуск ювілейної монети спільно з НБУ;
- введення в обіг ювілейної поштової марки зі спецпогашенням.
Також уряд має забезпечити фінансування заходів і сприяти їхньому широкому висвітленню в медіа.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Передісторія:
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- 26 липня 2025 року Зеленський підписав указ, яким збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13 лауреатів.