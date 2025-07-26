Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію

Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 20:21
Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ №552/2025 про заходи до 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів, який включатиме:

Реклама:
  • урочисту церемонію вручення премій;
  • святкування ювілею за участю лауреатів, представників влади, митців, учених і захисників України;
  • видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026";
  • випуск альбому творів художників — лауреатів премії;
  • організацію виставок у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі;
  • випуск ювілейної монети спільно з НБУ;
  • введення в обіг ювілейної поштової марки зі спецпогашенням.

Також уряд має забезпечити фінансування заходів і сприяти їхньому широкому висвітленню в медіа.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 26 липня 2025 року Зеленський підписав указ, яким збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13 лауреатів. 

Зеленськийкультураукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм
ВідеоГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
відеоРосійський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
відеоУкраїнські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
Усі новини...
Зеленський
Зеленський указом збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13
Блюменталь заявив, що підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією
Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина
Останні новини
23:00
Один із вокзалів Парижа дві години був заблокований через забуту валізу
22:46
Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм
22:25
122 бої за добу: Росія атакує дронами і авіацією по всій лінії фронту – Генштаб
22:00
В Угорщині зафіксували 100-річний спекотний рекорд
21:53
відеоБакастова перемогла майора армії Росії Велікую на чемпіонаті світу з фехтування
21:46
Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони
21:29
Зеленський: Треба натиснути на Росію так, щоб наступного року війни не було
20:58
У Норвегії після двох днів пошуків у горах врятували туриста з Нідерландів
20:42
ЗСУ ліквідували командира російського полку
20:21
Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: