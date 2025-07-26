Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію

Президент Володимир Зеленський підписав указ №552/2025 про заходи до 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів, який включатиме:

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урочисту церемонію вручення премій;

святкування ювілею за участю лауреатів, представників влади, митців, учених і захисників України;

видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026";

випуск альбому творів художників — лауреатів премії;

організацію виставок у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі;

випуск ювілейної монети спільно з НБУ;

введення в обіг ювілейної поштової марки зі спецпогашенням.

Також уряд має забезпечити фінансування заходів і сприяти їхньому широкому висвітленню в медіа.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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