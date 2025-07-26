Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал указ к 65-летию Шевченковской премии: выпустят монету и энциклопедию

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 20:21
Зеленский подписал указ к 65-летию Шевченковской премии: выпустят монету и энциклопедию
Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ №552/2025 о мероприятиях по случаю 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить план мероприятий, который будет включать:

Реклама:
  • торжественную церемонию вручения премий;
  • празднование юбилея с участием лауреатов, представителей власти, деятелей культуры, учёных и защитников Украины;
  • издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962–2026";
  • выпуск альбома произведений художников — лауреатов премии;
  • организацию выставок в Национальном музее Тараса Шевченко и в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе;
  • выпуск юбилейной монеты совместно с НБУ;
  • введение в обращение юбилейной почтовой марки со спецгашением.

Также правительство должно обеспечить финансирование мероприятий и способствовать их широкому освещению в СМИ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 26 июля 2025 года Зеленский подписал указ, которым увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13 лауреатов.

Зеленскийкультурауказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Наступ на Северск: 54-я и 81-я бригады отбили крупный российский штурм
ВидеоГУР: В России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ
видеоРоссийский дрон попал в здание ОВА в Сумах
Россияне уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Каменском – заявление компании
Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя
видеоУкраинские дроны поразили российский завод, подпадающий под санкции – источник
Все новости...
Зеленский
Зеленский указом увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13
Блюменталь заявил, что поддержка Зеленского зависит от преданности борьбе с коррупцией
Зеленский: Россияне нанесли удар по линии Сумская – Харьковская – Днепропетровская области
Последние новости
02:52
ЦАХАЛ заявил о возобновлении гумпомощи в Газе
01:58
видеоБойцы 155 бригады показали, как отразили механизированный штурм оккупантов на Покровском направлении
01:06
Россияне ударили по району Сум: трое пострадавших
00:42
фотоПятый день украинцы вышли на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
00:14
обновляетсяВраг атаковал Харьков БпЛА: раздались взрывы, возникли пожары
23:50
Я бы изменил некоторые фразы: Усик – о гимне Украины
23:36
В Германии более 1000 семей оштрафовали за то, что досрочно забирали школьников на каникулы
23:19
Правительство выделило 300 млн грн на поддержку университетов в прифронтовых регионах
23:00
Один из вокзалов Парижа два часа был заблокирован из-за забытого чемодана
22:46
Наступ на Северск: 54-я и 81-я бригады отбили крупный российский штурм
Все новости...
Реклама:
Реклама: