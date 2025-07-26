Зеленский подписал указ к 65-летию Шевченковской премии: выпустят монету и энциклопедию
Суббота, 26 июля 2025, 20:21
Президент Владимир Зеленский подписал указ №552/2025 о мероприятиях по случаю 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Источник: Офис президента Украины
Детали: Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить план мероприятий, который будет включать:
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- торжественную церемонию вручения премий;
- празднование юбилея с участием лауреатов, представителей власти, деятелей культуры, учёных и защитников Украины;
- издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962–2026";
- выпуск альбома произведений художников — лауреатов премии;
- организацию выставок в Национальном музее Тараса Шевченко и в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе;
- выпуск юбилейной монеты совместно с НБУ;
- введение в обращение юбилейной почтовой марки со спецгашением.
Также правительство должно обеспечить финансирование мероприятий и способствовать их широкому освещению в СМИ.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Предыстория:
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- 26 июля 2025 года Зеленский подписал указ, которым увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13 лауреатов.