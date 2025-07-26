Зеленский подписал указ к 65-летию Шевченковской премии: выпустят монету и энциклопедию

Президент Владимир Зеленский подписал указ №552/2025 о мероприятиях по случаю 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить план мероприятий, который будет включать:

Реклама:

торжественную церемонию вручения премий;

празднование юбилея с участием лауреатов, представителей власти, деятелей культуры, учёных и защитников Украины;

издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962–2026";

выпуск альбома произведений художников — лауреатов премии;

организацию выставок в Национальном музее Тараса Шевченко и в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе;

выпуск юбилейной монеты совместно с НБУ;

введение в обращение юбилейной почтовой марки со спецгашением.

Также правительство должно обеспечить финансирование мероприятий и способствовать их широкому освещению в СМИ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Предыстория:

РЕКЛАМА: