Зеленський: Треба натиснути на Росію так, щоб наступного року війни не було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічні втрати РФ вже відчутні, але санкційний тиск має посилитися настільки, щоб змусити Кремль відмовитися від війни.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Економічні втрати дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні. Хочу подякувати всім у світі, хто допомагає, — зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб наступного року війни не було".

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Деталі: Глава держави додав, що санкції мають позбавити Росію можливості вести агресивну політику.

Пряма мова: "Вони повинні усвідомити, що перетерпіти у них не вийде, санкції мають забрати російський потенціал".

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