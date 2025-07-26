Зеленський: Треба натиснути на Росію так, щоб наступного року війни не було
Субота, 26 липня 2025, 21:29
Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічні втрати РФ вже відчутні, але санкційний тиск має посилитися настільки, щоб змусити Кремль відмовитися від війни.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Економічні втрати дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні. Хочу подякувати всім у світі, хто допомагає, — зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб наступного року війни не було".
Реклама:
Деталі: Глава держави додав, що санкції мають позбавити Росію можливості вести агресивну політику.
Пряма мова: "Вони повинні усвідомити, що перетерпіти у них не вийде, санкції мають забрати російський потенціал".
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Раніше Зеленський заявив, що закінчення війни починається "із зустрічі лідерів".