Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"

Президент Володимир Зеленський вважає, що почати говорити про зустріч на рівні лідерів росіян спонукали "деякі кроки та операції на території РФ".

Джерело: глава держави на зустрічі з журналістами 24 липня, куди не запросили "Українську правду", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Нам потрібне закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда (порядок денний) такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. ...Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі".

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Деталі: На думку президента, зміни у ставленні росіян до ідеї зустрічі на рівні лідерів сталися через деякі кроки та операції на території Росії.

"Окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – зауважив Зеленський.

Він також нагадав, що серед головних питань, з яких вдалося досягти згоди під час останнього раунду переговорів у Стамбулі, – обмін 1200 полонених та повернення політв’язнів і журналістів.

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Пряма мова: "Ми домовилися про обмін 1200 військовополонених. Друге. Ми довго йшли до цього питання, я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних, цивільних вони (Росія - ред.) повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку".

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