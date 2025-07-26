Зеленский: Нужно надавить на Россию так, чтобы в следующем году не было войны
Суббота, 26 июля 2025, 21:29
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономические потери РФ уже ощутимы, однако санкционное давление должно усилиться настолько, чтобы заставить Кремль отказаться от войны.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Экономические потери действительно ощутимы. Будут ещё более ощутимы. Хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает — сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию, надавить так, чтобы в следующем году войны не было".
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Детали: Глава государства добавил, что санкции должны лишить Россию возможности вести агрессивную политику.
Прямая речь: "Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны отнять российский потенциал".
Предистория:
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- Ранее Зеленский заявил, что окончание войны начинается "со встречи лидеров".