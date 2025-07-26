Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони
Субота, 26 липня 2025, 21:46
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на безпілотники.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Деталі: Крім того, глава держави зобов’язав урядовців та міністра оборони перевірити стан виконання міжнародних оборонних домовленостей.
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Пряма мова: "Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти всі наші домовленості з партнерами – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз, на жаль, виконується не повністю".
Передісторія:
- Дрони Служби безпеки України у ніч на 26 липня уразили в російському Ставрополі завод "Сигнал" - один із найбільших в країні виробників радіоелектроніки.