Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на безпілотники.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Деталі: Крім того, глава держави зобов’язав урядовців та міністра оборони перевірити стан виконання міжнародних оборонних домовленостей.

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Пряма мова: "Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти всі наші домовленості з партнерами – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз, на жаль, виконується не повністю".

Передісторія: