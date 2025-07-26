Зеленский поручил СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны
Суббота, 26 июля 2025, 21:46
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что поручил секретарю СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на беспилотники.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Детали: Кроме того, глава государства обязал членов правительства и министра обороны проверить состояние выполнения международных оборонных договорённостей.
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Прямая речь: "Поручил секретарю СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все наши договорённости с партнёрами - то, что мы должны реализовать на сто процентов, но сейчас, к сожалению, выполняется не полностью".
Предистория:
- Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 26 июля поразили в российском Ставрополе завод "Сигнал" – одного из крупнейших в стране производителей радиоэлектроники.