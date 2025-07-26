Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм

25 липня 54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині – знищили 80 окупантів.

Джерело: прес-служба 11 армійського корпусу в коментарі УП

Дослівно: "25 липня з 12:50 до 15:00 ворог провів 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки, задіявши понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл. 80 окупантів знищено, 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня".

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Чому це важливо: російська армія регулярно тисне на Сіверському напрямку, час від час проводячи там великі штурми із застосуванням піхоти та техніки.

Особливо їхній натиск посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025-го. Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу.

Контекст: За даними УП, з 26 липня оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ" припиняє своє існування в межах корпусної реформи і продовжує діяти у форматі 11 армійського корпусу. Співрозмовники УП на напрямку припускають, що російська армія знала про запланову зміну формату управління на фронті й намагалася скористатися цим потенційно "слабким місцем", однак у неї це не вдалося.