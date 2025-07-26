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Наступ на Северск: 54-я и 81-я бригады отбили крупный российский штурм

Ольга Кириленко, Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 22:46
Наступ на Северск: 54-я и 81-я бригады отбили крупный российский штурм
фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ

25 июля 54-я отдельная механизированная бригада совместно с 81-й аэромобильной бригадой, которые в настоящее время действуют в составе 11-го армейского корпуса, отбили мощный штурм российских войск в направлении Северска на Донетчине — уничтожено 80 оккупантов.

Источник: пресс-служба 11-го армейского корпуса в комментарии УП

Дословно: "25 июля с 12:50 до 15:00 враг провёл 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского и Григоровки, задействовав более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТ-ЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. Уничтожено 80 оккупантов, 37 ранено. Остальные силы противника продолжают нести потери в ходе боёв 26 июля".

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Почему это важно: российская армия регулярно оказывает давление на Северском направлении, периодически проводя масштабные штурмы с применением пехоты и техники.

 

Особенно их натиск усилился после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025 года. Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

 

Контекст: По данным УП, с 26 июля оперативно-тактическая группировка войск "Луганск" прекращает своё существование в рамках корпусной реформы и продолжит работу в формате 11-го армейского корпуса. Собеседники УП на направлении предполагают, что российская армия знала о планируемом изменении формата управления на фронте и пыталась воспользоваться этим потенциально "слабым местом", однако у неё это не получилось.

российско-украинская война
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