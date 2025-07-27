П’ятий день українці вийшли на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП

У Києві, біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, 5-й день поспіль тривали протести поспіль після ухвалення закону №12414.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: за даними "Суспільного", участь в суботній акції взяли близько сотні людей.

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Попри новий законопроєкт Зеленського №13533, який уже зареєстрували у Верховній раді та який має повернути повноваження НАБУ та САП, кияни п’ятий день поспіль вийшли на протести.

фото: Суспільне

фото: Суспільне

Вони вимагають незалежності антикорупційних органів. Протестувальники тримали транспаранти й вигукували гасла.

Що передувало: У п’ятницю в Києві кількасот протестувальників традиційно зібралися на площі біля театру імені Івана Франка.