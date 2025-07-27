Пятый день украинцы вышли на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
Воскресенье, 27 июля 2025, 00:42
В Киеве, возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, 5-й день подряд продолжались протесты подряд после принятия закона №12414.
Источник: общественное вещание "Суспільне"
Детали: По данным "Суспільного", участие в субботней акции приняли около сотни человек.
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Несмотря на новый законопроект Зеленского №13533, который уже зарегистрировали в Верховной раде, который должен вернуть полномочия НАБУ и САП, киевляне пятый день подряд вышли на протесты.
Они требуют независимости антикоррупционных органов. Протестующие держали транспаранты и выкрикивали лозунги.
Что предшествовало: В пятницу в Киеве несколько сотен протестующих традиционно собрались на площади возле театра имени Ивана Франко.