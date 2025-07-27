У Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі

У ніч проти 27 липня соцмережі повідомили про те, що безпілотники уразили підстанцію в районі залізниці селища Октябрьський Волгоградської області РФ.

Джерело: пабліки Exilenova+, Аstra, Supernova+ та інші, росЗМІ

Деталі: російський паблік Аstra наводить слова місцевих жителів, які нібито повідомили, що у селищі Октябрьський Волгоградської області дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Реклама:

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що "внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі".

Крім того, "Росавіація" повідомила про запровадження обмежень у роботі аеропорту Волгограда на прийом і випуск літаків.

Дослівно Exilenova+: "Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики (окупаційної армії РФ – ред.)".

РЕКЛАМА:

Дослівно Аstra: "У мережі X вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки і дійшли висновку, що, ймовірно, горить електропідстанція, яка постачає електроенергію залізничним шляхам".

Оновлено: Згодом російські ЗМІ повідомили, що у Волгоградській області запізнюються пасажирські потяги "через атаку БпЛА".