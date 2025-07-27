Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 05:30
У Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
фото: Supernova+

У ніч проти 27 липня соцмережі повідомили про те, що безпілотники уразили підстанцію в районі залізниці селища Октябрьський Волгоградської області РФ.

Джерело: пабліки Exilenova+, Аstra, Supernova+ та інші, росЗМІ

Деталі: російський паблік Аstra наводить слова місцевих жителів, які нібито повідомили, що у селищі Октябрьський Волгоградської області дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Реклама:

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що "внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі".

Крім того, "Росавіація" повідомила про запровадження обмежень у роботі аеропорту Волгограда на прийом і випуск літаків.

Дослівно Exilenova+: "Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики (окупаційної армії РФ – ред.)".

РЕКЛАМА:

Дослівно Аstra: "У мережі X вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки і дійшли висновку, що, ймовірно, горить електропідстанція, яка постачає електроенергію залізничним шляхам".

Оновлено: Згодом російські ЗМІ повідомили, що у Волгоградській області запізнюються пасажирські потяги "через атаку БпЛА".

Росіябезпілотникизалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм
ВідеоГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
відеоРосійський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
Усі новини...
Ворог атакував Харків БпЛА: пролунали вибухи, виникли пожежі
Росіяни вдарили по району Сум: троє постраждалих
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState
Бійці 155 бригади показали, як відбили механізований штурм окупантів на Покровському напрямку
Останні новини
06:50
"АТЕШ": Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку
06:12
Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України
05:30
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
04:40
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState
03:50
"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в серпні
02:52
ЦАХАЛ заявив про відновлення гумдопомоги в Газі
01:58
відеоБійці 155 бригади показали, як відбили механізований штурм окупантів на Покровському напрямку
01:06
Росіяни вдарили по району Сум: троє постраждалих
00:42
фотоП’ятий день українці вийшли на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
00:14
оновленоВорог атакував Харків БпЛА: пролунали вибухи, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: