В России дроны поразили подстанцию, питающую железнодорожные пути – соцсети
В ночь на 27 июля соцсети сообщили о том, что беспилотники поразили подстанцию в районе железной дороги поселка Октябрьской Волгоградской области РФ.
Источник: паблики Exilenova+, Аstra, Supernova+ и другие, росСМИ
Детали: российский паблик Аstra приводит слова местных жителей, якобы сообщивших, что в поселке Октябрьской Волгоградской области дроны атаковали электроподстанцию в районе железной дороги.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что "в результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе".
Кроме того, "Росавиация" сообщила о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда на прием и выпуск самолетов.
Дословно Exilenova+: "Продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые используются для опрокидывания военной логистики (оккупационной армии РФ – ред.)".
Дословно Аstra: "В сети X уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что, вероятно, горит электроподстанция, снабжающая электроэнергию железнодорожным путем".
Обновлено: Впоследствии российские СМИ сообщили, что в Волгоградской области опаздывают пассажирские поезда "из-за атаки БпЛА".