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В России дроны поразили подстанцию, питающую железнодорожные пути – соцсети

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 05:30
В России дроны поразили подстанцию, питающую железнодорожные пути – соцсети
фото: Supernova+

В ночь на 27 июля соцсети сообщили о том, что беспилотники поразили подстанцию в районе железной дороги поселка Октябрьской Волгоградской области РФ.

Источник: паблики Exilenova+, Аstra, Supernova+ и другие, росСМИ

Детали: российский паблик Аstra приводит слова местных жителей, якобы сообщивших, что в поселке Октябрьской Волгоградской области дроны атаковали электроподстанцию в районе железной дороги.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что "в результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе".

Кроме того, "Росавиация" сообщила о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда на прием и выпуск самолетов.

Дословно Exilenova+: "Продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые используются для опрокидывания военной логистики (оккупационной армии РФ – ред.)".

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Дословно Аstra: "В сети X уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что, вероятно, горит электроподстанция, снабжающая электроэнергию железнодорожным путем".

Обновлено: Впоследствии российские СМИ сообщили, что в Волгоградской области опаздывают пассажирские поезда "из-за атаки БпЛА".

Росcиябеспилотникижелезная дорога
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