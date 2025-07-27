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"АТЕШ": Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 06:50
АТЕШ: Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку
фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що провели успішну диверсію на залізничній лінії на окупованій території Херсонської області та паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно: "Агент руху "АТЕШ", який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області.

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Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку".

Деталі: В "АТЕШ" зазначають, що внаслідок пошкодження релейної шафи була порушена роботу залізничної інфраструктури.

Своєю чергою це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя – ключового логістичного вузла окупантів.

партизаниокупаціяЗапорізька областьХерсонська область
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