"АТЕШ": Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку
Партизани руху "АТЕШ" заявили, що провели успішну диверсію на залізничній лінії на окупованій території Херсонської області та паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку.
Джерело: "АТЕШ" у соцмережах
Дослівно: "Агент руху "АТЕШ", який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області.
Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку".
Деталі: В "АТЕШ" зазначають, що внаслідок пошкодження релейної шафи була порушена роботу залізничної інфраструктури.
Своєю чергою це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя – ключового логістичного вузла окупантів.