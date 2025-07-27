"АТЕШ": Партизаны парализовали железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что провели успешную диверсию на железнодорожной линии на оккупированной территории Херсонской области и парализовали железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Дословно: "Агент движения "АТЕШ", действующий глубоко в тылу противника, провел успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной Херсонской области.

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Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении".

Детали: В "АТЕШ" отмечают, что в результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры.

В свою очередь это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя – ключевого логистического узла окупантов.