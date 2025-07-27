Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 07:14
Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу російські окупаційні війська у війні проти України втратили ще 920 солдатів.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1049250 (+920) осіб
  • танків – 11057 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23063 (+4) од
  • артилерійських систем – 30822 (+10) од
  • РСЗВ – 1449 (+1) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199) од
  • крилатих ракет – 3546 (+11) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм
ВідеоГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
відеоРосійський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
Усі новини...
втрати у війні
У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових
ЗСУ відмінусували ще 980 окупантів за добу
Генштаб озвучив втрати РФ за минулу добу: мінус понад тисячу окупантів
Останні новини
08:40
Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо
08:26
Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні
07:30
Росія заявила, нібито її регіони та окупований Крим вночі атакували майже 100 дронів
07:14
Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів
07:00
На Київщині працює ППО по ворожих дронах
06:50
"АТЕШ": Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку
06:12
Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України
05:30
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
04:40
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState
03:50
"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в серпні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: