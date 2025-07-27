Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів

За минулу добу російські окупаційні війська у війні проти України втратили ще 920 солдатів.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:

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