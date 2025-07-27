Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів
Неділя, 27 липня 2025, 07:14
За минулу добу російські окупаційні війська у війні проти України втратили ще 920 солдатів.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1049250 (+920) осіб
- танків – 11057 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23063 (+4) од
- артилерійських систем – 30822 (+10) од
- РСЗВ – 1449 (+1) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199) од
- крилатих ракет – 3546 (+11) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122) од.