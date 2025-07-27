Силы обороны отминусовали еще 920 российских окупантов
Воскресенье, 27 июля 2025, 07:14
За прошедшие сутки российские оккупационные войска в войне против Украины потеряли еще 920 солдат.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1049250 (+920) человек
- танков – 11057 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед
- артиллерийских систем – 30822 (+10) ед
- РСЗО – 1449 (+1) ед
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199) ед
- крылатых ракет – 3546 (+11) ед
- автомобильной техники и автоцистерн – 56493 (+122) ед.