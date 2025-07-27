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Силы обороны отминусовали еще 920 российских окупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 07:14
Силы обороны отминусовали еще 920 российских окупантов
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки российские оккупационные войска в войне против Украины потеряли еще 920 солдат.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1049250 (+920) человек
  • танков – 11057 (+1) ед
  • боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед
  • артиллерийских систем – 30822 (+10) ед
  • РСЗО – 1449 (+1) ед
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199) ед
  • крылатых ракет – 3546 (+11) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56493 (+122) ед.

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