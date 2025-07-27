Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

Джерело: Рубіо в ефірі Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, які ні до чого не привели.

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Пряма мова Рубіо: "Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця".

Деталі: За словами Рубіо, Росія лише затягує час.

"Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови", – сказав він.

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Нагадаємо: Трамп допускає запровадження вторинних санкцій проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.

Зазначимо, після того, як Трамп дав Росії 50-денний термін, міністерка закордонних справ Латвії Байба заявила, що президент США не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що погроза Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50 днів, зупинила двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою.