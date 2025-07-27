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Трамп теряет терпение в отношении РФ – Рубио

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 июля 2025, 08:40
Трамп теряет терпение в отношении РФ – Рубио
трамп, фото: FB

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание продолжать ожидать от российской стороны шагов, которые приведут к окончанию войны в Украине.

Источник: Рубио в эфире Fox News, "Европейская правда"

Детали: Рубио упомянул о телефонных разговорах Трампа с правителем России Владимиром Путиным, которые ни к чему не привели.

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Прямая речь Рубио: "Трамп теряет терпение, он теряет желание продолжать ждать, пока российская сторона что-то сделает, чтобы завершить эту войну. Это не его война, но он хочет привести ее к концу".

Детали: По словам Рубио, Россия только тянет время.

"Он (Трамп) не позволит заманить себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Отметим, после того, как Трамп дал России 50-дневный срок, министр иностранных дел Латвии Байба заявила, что президент США не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

В то же время позже СМИ писали, что угроза Трампа наказать Россию, если она не достигнет перемирия с Украиной в течение 50 дней, остановила двухпартийную инициативу в Сенате по введению жестких новых санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

ТрампСШАРосcияПутин
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