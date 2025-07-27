У трьох областях через російські обстріли поранені 16 людей, ще двоє вбиті

У Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях за добу 26 липня поранені щонайменше 16 цивільних, ще двоє вбиті.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Зазначається, що за 26 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Костянтинівці та Мирнограді.

Реклама:

У Кримках двоє поранених, у Світлому – ще один.

На Херсонщині за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

З них один поранений уранці в неділю. Унаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік – дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

РЕКЛАМА:

На Дніпропетровщині РФ атакувала два райони.

Зокрема, по Нікопольському цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Скеровували fpv-дрони та скидали боєприпас з БпЛА.

Постраждали четверо людей – чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 й 58 років.