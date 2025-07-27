В трех областях из-за российских обстрелов ранены 16 человек, еще двое убиты

В Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях за сутки 26 июля ранены по меньшей мере 16 гражданских лиц, еще двое убиты.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: Отмечается, что за 26 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Константиновке и Мирнограде.

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В Крымках двое раненых, в Светлом – еще один.

В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, из них – 1 ребенок.

Из них один ранен утром в воскресенье. В результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 55-летний мужчина – получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

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В Днепропетровской области РФ атаковала два района.

В частности, по Никопольскому стреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Управляли fpv-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

Пострадали четыре человека – мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет.