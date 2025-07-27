В трех областях из-за российских обстрелов ранены 16 человек, еще двое убиты
В Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях за сутки 26 июля ранены по меньшей мере 16 гражданских лиц, еще двое убиты.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА, Днепропетровская ОВА
Детали: Отмечается, что за 26 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Константиновке и Мирнограде.
В Крымках двое раненых, в Светлом – еще один.
В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, из них – 1 ребенок.
Из них один ранен утром в воскресенье. В результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 55-летний мужчина – получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
В Днепропетровской области РФ атаковала два района.
В частности, по Никопольскому стреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Управляли fpv-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.
Пострадали четыре человека – мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет.