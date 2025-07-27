Орбан: Україна не має бути прийнята в ЄС, навіть якщо Брюссель стане догори дригом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти вступу України до ЄС, заявивши, що це принесе війну до Євросоюзу.

Джерело: сайт угорського уряду, "Європейська правда"

Деталі: Угорський прем’єр заявив, що ймовірність світової війни постійно зростає, і Угорщина повинна готуватися до того, щоб залишитися в стороні від конфлікту.

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Він сказав, що початку попередньої світової війни передували такі ознаки, як посилення суперництва між великими державами, збільшення кількості збройних конфліктів або посилення гонки озброєнь. Угорщина потребує тиші, спокою і стратегічного спокою, підкреслив прем'єр-міністр.

"Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу – що також принесе війну – навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом", – цитує Орбана сайт угорського уряду.

"Межі дипломатичного та силового впливу Угорщини очевидні. Тому ми повинні зосередитися насамперед на регіональному мирі. Ми повинні створювати мирні альянси з усіма, з ким можемо", – підкреслив Орбан.

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Він зазначив, що для того, щоб залишатися поза війною, Угорщина повинна розвивати добрі відносини з усіма світовими центрами сили.

"Необхідно, щоб усі великі держави були економічно і фінансово зацікавлені в успіху Угорщини, тобто ніхто не повинен бути зацікавлений у знищенні і ослабленні Угорщини. Умовою уникнення війни є те, що ми маємо сили, щоб захистити себе. Тут ще є над чим працювати, хоча витрати на оборону вже становлять 1 750 мільярдів форинтів", – сказав він.

Прем'єр-міністр підкреслив, що необхідний повний національний консенсус щодо того, що Угорщина не може бути замкнена в жодному блоці. "Ми є частиною системи західного альянсу, але ми також повинні бути присутніми в східній економіці", – додав він.

Раніше Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.