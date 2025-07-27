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Орбан: Украина не должна быть принята в ЕС, даже если Брюссель перевернется с ног на голову

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 июля 2025, 09:47
Орбан: Украина не должна быть принята в ЕС, даже если Брюссель перевернется с ног на голову
фото: getty images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС, заявив, что это принесет войну в Евросоюз.

Источник: сайт венгерского правительства, "Европейская правда"

Детали: Венгерский премьер заявил, что вероятность мировой войны постоянно растет, и Венгрия должна готовиться к тому, чтобы остаться в стороне от конфликта.

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Он сказал, что началу предыдущей мировой войны предшествовали такие признаки, как усиление соперничества между великими державами, увеличение количества вооруженных конфликтов или усиление гонки вооружений. Венгрия нуждается в тишине, спокойствии и стратегическом покое, подчеркнул премьер-министр.

"Украина не должна быть принята в Европейский Союз – что также принесет войну – даже если весь Брюссель перевернется вверх ногами", – цитирует Орбана сайт венгерского правительства.

"Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире. Мы должны создавать мирные альянсы со всеми, с кем можем", – подчеркнул Орбан.

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Он отметил, что для того, чтобы оставаться вне войны, Венгрия должна развивать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы.

"Необходимо, чтобы все великие державы были экономически и финансово заинтересованы в успехе Венгрии, то есть никто не должен быть заинтересован в уничтожении и ослаблении Венгрии. Условием избежания войны является то, что мы имеем силы, чтобы защитить себя. Здесь еще есть над чем работать, хотя расходы на оборону уже составляют 1 750 миллиардов форинтов", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что необходим полный национальный консенсус относительно того, что Венгрия не может быть замкнута ни в одном блоке. "Мы являемся частью системы западного альянса, но мы также должны присутствовать в восточной экономике", – добавил он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.

ОрбанЕСВенгрияевроинтеграция
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