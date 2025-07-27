Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення – "Хортиця"

На ділянці російсько-українського фронту на Донеччині між містами Костянтинівка та Покровськ армія РФ мала певне просування, її мета – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне"

Деталі: За словами Трегубова, просування військ РФ фіксували між Костянтинівкою та Покровськом.

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Пряма мова Трегубова: "На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх...

... Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так ось в лоб. Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить.

Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення".