Оккупанты пытаются взять Покровск в полуокружение – "Хортица"

На участке российско-украинского фронта в Донецкой области между городами Константиновка и Покровск армия РФ имела определенное продвижение, ее цель – обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне"

Детали: По словам Трегубова, продвижение войск РФ фиксировали между Константиновкой и Покровском.

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Прямая речь Трегубова: "На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны — частичное вклинивание между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их...

... Штурм города сейчас не имеет смысла, потому что россияне уже изучили, что бывает, если штурмовать города вот так вот в лоб. Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит.

Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный окружение".