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РФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург

Роман ПетренкоНеділя, 27 липня 2025, 14:48
РФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург
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У РФ у 2025 році вперше повністю скасували парад до дня військово-морського флоту.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 27 липня, "Європейська правда", "Медуза"

Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі скасували з міркувань безпеки.

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Проте глава Кремля Володимир Путін у неділю приїхав до своєї батьківщини, привітав моряків та вислухав доповіді командувачів ВМФ. 

У Міноборони Британії згадали, що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад. Він включав огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому. Історично парад відвідували кораблі та представники інших країн.

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"Головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший раз, коли він був скасований з моменту його заснування в 2017 році. Швидше за все, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом", – йдеться в огляді.

Велика БританіяРосіяфлоткораблі
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