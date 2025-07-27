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РФ впервые отменила парад ко Дню ВМФ, но Путин посетил Санкт-Петербург

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 июля 2025, 14:48
РФ впервые отменила парад ко Дню ВМФ, но Путин посетил Санкт-Петербург
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В РФ в 2025 году впервые полностью отменили парад ко Дню Военно-Морского Флота.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 27 июля, "Европейская правда", "Медуза"

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности.

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Однако глава Кремля Владимир Путин в воскресенье приехал на свою родину, поздравил моряков и выслушал доклады командующих ВМФ.

В Минобороны Великобритании напомнили, что в 2017-2024 годах в День ВМФ в Санкт-Петербурге проходил главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей, некоторые из которых приплывали из других регионов России, чтобы присутствовать на нем. Исторически парад посещали корабли и представители других стран.

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"Главный военно-морской парад был уменьшен в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он был отменен с момента его основания в 2017 году. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником", – говорится в обзоре.

ВеликобританияРосcияфлоткорабли
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