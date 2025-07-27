Зеленський ввів пакет санкцій проти осіб та компаній, пов’язаних з російським ВПК

Україна запровадила санкції проти майже сотні російських компаній та юридичних осіб, які співпрацюють з ВПК країни.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Санкції запроваджені проти 45 росіян та 50 компаній.

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Україна традиційно застосовує санкції, передбачаючи повне блокування активів – тобто тимчасову заборону розпоряджатися майном, прямо чи опосередковано.

Серед іншого – припинення торговельних операцій, повна зупинка транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, а також позбавлення державних нагород тощо.

Згодом президент пояснив, що це – синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції та санкції проти військового виробництва РФ.

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Пряма мова Зеленського: "Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн.

Друге санкційне рішення – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів".