Зеленский ввел пакет санкций против лиц и компаний, связанных с российским ВПК

Украина ввела санкции против почти сотни российских компаний и юридических лиц, сотрудничающих с ВПК страны.

Источник: указы Зеленского

Детали: Санкции введены против 45 россиян и 50 компаний.

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Украина традиционно применяет санкции, предусматривающие полную блокировку активов – то есть временный запрет распоряжаться имуществом, прямо или косвенно.

Среди прочего – прекращение торговых операций, полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также лишение государственных наград и т. п.

Впоследствии президент пояснил, что это – синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции и санкции против военного производства РФ.

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Прямая речь Зеленского: "Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц – российских, китайских, иранских, из других стран.

Второе санкционное решение – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников. Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров".