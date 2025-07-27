У Києві затримали посадовця ТЦК, який за хабар $3500 обіцяв зняти з розшуку військовозобов’язаного

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримали під час отримання хабаря у 3500 доларів. За ці гроші він обіцяв "вирішити питання" щодо зняття чоловіка з розшуку в Солом’янському ТЦК.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Деталі: За даними Офісу Генерального прокурора, посадовця викрито на зловживанні впливом та вимаганні неправомірної вигоди.

Реклама:

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі слідчі СБУ перевіряють можливу причетність інших співробітників ТЦК до подібних корупційних схем. Прокуратура наголошує, що працює над викоріненням корупції у військовій системі, особливо в умовах війни.

Передісторія:

РЕКЛАМА: