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В Киеве задержали сотрудника ТЦК, который за взятку в $3500 обещал снять с розыска военнообязанного

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 16:28
В Киеве задержали сотрудника ТЦК, который за взятку в $3500 обещал снять с розыска военнообязанного
Фото: Офис Генерального прокурора

Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержали во время получения взятки в 3500 долларов. За эти деньги он обещал "решить вопрос" о снятии мужчины с розыска в Соломенском ТЦК.

Источник: Офис Генерального прокурора

Детали: По данным Офиса Генерального прокурора, должностное лицо уличено в злоупотреблении влиянием и вымогательстве неправомерной выгоды.

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Ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

 

В настоящее время следователи СБУ проверяют возможную причастность других сотрудников ТЦК к подобным коррупционным схемам. Прокуратура подчёркивает, что работает над искоренением коррупции в системе военного управления, особенно в условиях войны.

Предистория:

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