Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг

Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторинг, що є вимогою надання фінансової допомоги ЄС за ініціативою Ukraine facility.

Джерело: допис Зеленського після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Деталі: Під час розмови Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у виконанні індикаторів для отримання фінансової допомоги.

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