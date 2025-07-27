Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг
Неділя, 27 липня 2025, 17:36
Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторинг, що є вимогою надання фінансової допомоги ЄС за ініціативою Ukraine facility.
Джерело: допис Зеленського після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Деталі: Під час розмови Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у виконанні індикаторів для отримання фінансової допомоги.
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Передісторія:
- Законопроєкт №12374-д щодо АРМА Верховна Рада ухвалила 18 червня. Документ був ухвалений в другому читанні і в цілому 18 червня, а 15 липня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.