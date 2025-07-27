Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 17:36
Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторинг, що є вимогою надання фінансової допомоги ЄС за ініціативою Ukraine facility.

Джерело: допис Зеленського після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Деталі: Під час розмови Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у виконанні індикаторів для отримання фінансової допомоги.

Реклама:

Передісторія:

  • Законопроєкт №12374-д щодо АРМА Верховна Рада ухвалила 18 червня. Документ був ухвалений в другому читанні і в цілому 18 червня, а 15 липня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.

ЗеленськийАРМА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
відеоРФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург
Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення – "Хортиця"
Росія атакувала 83 безпілотниками – ПС
Орбан: Україна не має бути прийнята в ЄС, навіть якщо Брюссель стане догори дригом
Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо
Усі новини...
Зеленський
Уряд виділив 300 млн грн на підтримку університетів у прифронтових регіонах
Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони
Зеленський: Треба натиснути на Росію так, щоб наступного року війни не було
Останні новини
18:34
відеоУ Грузії спалили прапор Росії та розбудили вибухами російську збірну перед матчем чемпіонату світу
18:32
Зеленський – Макрону: важливо, щоб Україна і Молдова рухалися до ЄС синхронно
18:22
Пішов з життя засновник агрокомпанії "Земля і воля" Леонід Яковишин
18:11
Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
18:04
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
17:50
боксЦі хлопці не можуть цього зрозуміти: Льюїс розповів переможну тактику на бій з Усиком
17:45
В Австрії на 6 годин застряг у тунелі німецький швидкісний потяг
17:36
Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг
17:26
"Вторгнення" рослин: в Іспанії тисячі тонн немісцевих водоростей завалюють пляжі
17:08
У нашесті сарани в Україні винна Росія, каже Держпродспоживслужба
Усі новини...
Реклама:
Реклама: