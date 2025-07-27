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Зеленский подписал законы о реформе АРМА и факторинга

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 17:36
Зеленский подписал законы о реформе АРМА и факторинга
Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и факторинга, что является требованием для предоставления финансовой помощи ЕС в рамках инициативы Ukraine Facility.

Источник: пост Зеленского после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Детали: Во время разговора Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в выполнении индикаторов, необходимых для получения финансовой помощи.

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Передистория:

  • Законопроект №12374-д про АРМА Верховная Рада приняла 18 июня. Документ был принят во втором чтении и в целом 18 июня, 15 июля подписан спикером парламента и направлен на подпись президенту, а 27 июля возвращён с подписью президента Украины.

ЗеленскийАРМА
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