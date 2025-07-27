Зеленский подписал законы о реформе АРМА и факторинга

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и факторинга, что является требованием для предоставления финансовой помощи ЕС в рамках инициативы Ukraine Facility.

Источник: пост Зеленского после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Детали: Во время разговора Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в выполнении индикаторов, необходимых для получения финансовой помощи.

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