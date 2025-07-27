Щонайменше 38 людей загинули внаслідок нападу на католицьку церкву в Конго
Неділя, 27 липня 2025, 19:44
Щонайменше 38 людей загинули в неділю внаслідок нападу на католицьку церкву на сході Конго.
Джерело: Sky News з посиланням на офіційні джерела
Деталі: Зазначається, що напад, імовірно, здійснила угандійська ісламістська група Повстанці демократичних сил, яку підтримує "Ісламська держава".
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Дослівно: "Тіла загиблих досі перебувають на місці трагедії, а волонтери готуються поховати їх у братській могилі на території католицької церкви".
Деталі: Представники місцевої влади повідомили, що загинули 38 людей, ще 15 поранені, а кілька вважаються зниклими безвісти.
Передісторія:
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