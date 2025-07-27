Щонайменше 38 людей загинули внаслідок нападу на католицьку церкву в Конго

Щонайменше 38 людей загинули в неділю внаслідок нападу на католицьку церкву на сході Конго.

Джерело: Sky News з посиланням на офіційні джерела

Деталі: Зазначається, що напад, імовірно, здійснила угандійська ісламістська група Повстанці демократичних сил, яку підтримує "Ісламська держава".

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Дослівно: "Тіла загиблих досі перебувають на місці трагедії, а волонтери готуються поховати їх у братській могилі на території католицької церкви".

Деталі: Представники місцевої влади повідомили, що загинули 38 людей, ще 15 поранені, а кілька вважаються зниклими безвісти.

Передісторія:

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