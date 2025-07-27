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По меньшей мере 38 человек погибли в результате нападения на католическую церковь в Конго

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 19:44
По меньшей мере 38 человек погибли в результате нападения на католическую церковь в Конго
Скриншот

По меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в результате нападения на католическую церковь на востоке Конго.

Источник: Sky News со ссылкой на официальные источники

Детали: Отмечается, что нападение, предположительно, было совершено угандийской исламистской группировкой "Союзные демократические силы" (ADF), которую поддерживает "Исламское государство".

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Дословно: "Тела погибших до сих пор находятся на месте трагедии, а волонтёры готовятся похоронить их в братской могиле на территории католической церкви".

Детали: Представители местных властей сообщили, что погибли 38 человек, ещё 15 получили ранения, а несколько числятся пропавшими без вести.

Предистория:

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