По меньшей мере 38 человек погибли в результате нападения на католическую церковь в Конго
Воскресенье, 27 июля 2025, 19:44
По меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в результате нападения на католическую церковь на востоке Конго.
Источник: Sky News со ссылкой на официальные источники
Детали: Отмечается, что нападение, предположительно, было совершено угандийской исламистской группировкой "Союзные демократические силы" (ADF), которую поддерживает "Исламское государство".
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Дословно: "Тела погибших до сих пор находятся на месте трагедии, а волонтёры готовятся похоронить их в братской могиле на территории католической церкви".
Детали: Представители местных властей сообщили, что погибли 38 человек, ещё 15 получили ранения, а несколько числятся пропавшими без вести.
Предистория:
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