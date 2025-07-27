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Зеленський привітав медиків із професійним святом та вручив державні нагороди

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 20:15
Зеленський привітав медиків із професійним святом та вручив державні нагороди
Фото: Офіс президента

У День медичного працівника президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медичних центрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський відзначив, що навіть у найнебезпечніших умовах – на фронті та в прикордонних регіонах – українці продовжують отримувати медичну допомогу. Він особливо підкреслив важливість системної реабілітації поранених, яка розвивається завдяки державним, комунальним, приватним ініціативам і фаховим командам.

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Президент вшанував пам’ять медиків, які загинули від російських атак, хвилиною мовчання.

 

Військові та цивільні медики отримали ордени, медалі та почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров’я України". Серед нагороджених – бойові медики, які рятують поранених на полі бою, та медпрацівники, що продовжують працювати в прифронтових регіонах з перших днів повномасштабного вторгнення.

Президент також ознайомився з роботою медичного підрозділу, який забезпечує повний цикл лікування, реабілітації та психологічної допомоги пораненим. Він оглянув денний стаціонар, операційний блок, діагностичні кабінети, а також оглянув спеціалізований транспорт – карети швидкої допомоги, броньований медевак "Новатор-2С" і мобільний хірургічний комплекс для стабілізаційних втручань у зоні бойових дій.

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Передісторія:

  • 29 червня президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Зеленськиймедицинанагороди
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