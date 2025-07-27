Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил государственные награды

В День медицинского работника президент Владимир Зеленский встретился с военными и гражданскими медиками в одном из медицинских центров системы МВД и вручил им государственные награды.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что даже в самых опасных условиях – на фронте и в приграничных регионах - украинцы продолжают получать медицинскую помощь. Он особенно подчеркнул важность системной реабилитации раненых, которая развивается благодаря государственным, коммунальным, частным инициативам и профессиональным командам.

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Президент почтил память медиков, погибших в результате российских атак, минутой молчания.

Военные и гражданские медики получили ордена, медали и почётные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины". Среди награждённых - боевые медики, спасающие раненых на поле боя, а также медицинские работники, которые с первых дней полномасштабного вторжения продолжают работать в прифронтовых регионах.

Президент также ознакомился с работой медицинского подразделения, которое обеспечивает полный цикл лечения, реабилитации и психологической помощи раненым. Он осмотрел дневной стационар, операционный блок, диагностические кабинеты, а также специализированный транспорт – машины скорой помощи, бронированный медэвак "Новатор-2С" и мобильный хирургический комплекс для проведения стабилизационных вмешательств в зоне боевых действий.

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