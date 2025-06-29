Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Джерело: указ президента від 29 червня, Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно указ: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)".

Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка – українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки – було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито.

Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!".

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Що передувало: У ніч на 29 червня під час ракетно-дронового удару по Україні загинув пілот F-16, льотчик 1 класу Максим Устименко.

Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі Устименка.

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