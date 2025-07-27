США та ЄС уклали торговельну угоду
Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.
Джерело: Politico
Деталі: Укладення угоди сталося за кілька днів до встановленого Дональдом Трампом терміну, після якого могло статися підвищення тарифів удвічі.
Про угоду Трамп повідомив американським журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своєму гольф-курорті у Тернберрі.
Пряма мова Трампа: "Це наймасштабніша з усіх угод".
Деталі: Фон дер Ляєн, яка терміново прибула до Шотландії на переговори, зазначила, що "це була важка робота", але вона вдячна за всі попередні розмови на шляху до мети.
Трамп читав з аркуша і повідомив, що ЄС погодився на закупівлю американських енергоресурсів на суму $750 мільярдів, а також інвестуватиме ще $600 мільярдів у військове обладнання та відкриття ринків для безмитної торгівлі.
Мито на імпорт з ЄС, зокрема на автомобілі, становитиме 15%.
Угода не охоплює фармацевтичну продукцію.
Сталь та алюміній, за словами Трампа, і далі обкладатимуться митом у 50%.
Переговори стали результатом двотижневого загострення, спричиненого листом Трампа до фон дер Ляєн, в якому він пригрозив підвищити мита на більшість товарів з ЄС до 30%, якщо угоди не буде укладено до 1 серпня.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президентки Європейської комісії в Шотландії відбудеться після обіду в неділю, 27 липня, у шотландському містечку Торнбері, де очільник США грає в гольф.