США та ЄС уклали торговельну угоду

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.

Джерело: Politico

Деталі: Укладення угоди сталося за кілька днів до встановленого Дональдом Трампом терміну, після якого могло статися підвищення тарифів удвічі.

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Про угоду Трамп повідомив американським журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своєму гольф-курорті у Тернберрі.

Пряма мова Трампа: "Це наймасштабніша з усіх угод".

Деталі: Фон дер Ляєн, яка терміново прибула до Шотландії на переговори, зазначила, що "це була важка робота", але вона вдячна за всі попередні розмови на шляху до мети.

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Трамп читав з аркуша і повідомив, що ЄС погодився на закупівлю американських енергоресурсів на суму $750 мільярдів, а також інвестуватиме ще $600 мільярдів у військове обладнання та відкриття ринків для безмитної торгівлі.

Мито на імпорт з ЄС, зокрема на автомобілі, становитиме 15%.

Угода не охоплює фармацевтичну продукцію.

Сталь та алюміній, за словами Трампа, і далі обкладатимуться митом у 50%.

Переговори стали результатом двотижневого загострення, спричиненого листом Трампа до фон дер Ляєн, в якому він пригрозив підвищити мита на більшість товарів з ЄС до 30%, якщо угоди не буде укладено до 1 серпня.

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